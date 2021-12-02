上海迪奥分店售不合格T恤被罚近两万人民币

天眼查App显示，Dior迪奥关联公司克丽丝汀迪奥商业（上海）有限公司第四专卖店近日新增行政处罚信息，因其生产、销售以不合格产品冒充合格产品被上海市浦东新区市场监督管理局罚款1.92万元（人民币，下同，约4100新元），并没收违法所得约0.4万元。具体事由为，当事人销售由克丽丝汀迪奥商业（上海）有限公司发货的T恤衫，使用说明项目和纤维含量不合格。

根据北京头条客户端消息，据处罚决定书，该店共购入三件经检验判定为不合格的T恤衫，销售单价每件6400元（含税，税率13%）。已销售其中一件尺码为170/88A的T恤衫为抽样时购买，一件尺码为165/84A的T恤衫作为备用样品，已用于复检使用，库存一件尺码为160/80A的T恤衫，相关T恤衫已下架停止销售并于今年3月18日自行销毁。

至案发，该店销售不合格产品的货值金额为19200元，销售利润为4007.72元，故违法所得认定为4007.72元。最终判定罚款19200元，没收违法所得4007.72元。

克丽丝汀迪奥公司并非首次因经销不合格T恤衫被罚。上海市静安区市场监督管理局今年8月31日公布的一则处罚决定书显示，该公司新增行政处罚信息，处罚内容为生产、销售以不合格产品冒充合格产品，处罚金额5.76万元。