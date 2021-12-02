WTA宣布暂停中国大陆和香港赛事 北京：反对将体育政治化

（华盛顿综合电）职业女子网球员协会（WTA）主席史蒂夫·西蒙周三（12月1日）宣布，WTA将暂停在中国大陆和香港的所有赛事，理由是对中国网球明星彭帅的安全感到担忧。北京对此回应时表示反对将体育政治化。

WTA今年原本计划在中国举办11场赛事，但在中国对冠病疫情执行严格入境管制措施的情况下，WTA选泽取消这些赛事或将其迁至别国举行，而由于彭帅事件，WTA现已决定即使到了明年也不会在中国恢复这些赛事。

现年35岁的彭帅一度音讯全无。尽管她在11月20日与国际奥委会（IOC）主席巴赫进行了30分钟的视讯通话，表示自己平安无事，并出席了在北京举行的一场中国网球活动，仍不足以消除WTA的担忧。

西蒙说：“虽然我们知道了彭帅的所在之处，但我还是非常怀疑她是否自由丶安全，并且没有受到任何审查丶胁迫及恐吓。”

西蒙也再度呼吁中国政府对彭帅事件进行全面和透明的调查。

2019年，WTA在中国举办了九场赛事，其中包括将年终总决赛搬到深圳举行，而这些赛事的总奖金高达3040万美元（约4150万新元）。

西蒙在接受英国广播公司（BBC）采访时承认，他确实担心过暂停在中国举办赛事会给WTA带来巨大的经济影响，但他强调“彭帅事件大于商业利益”。

在WTA作出停赛决定后，许多知名网球人士都表示支持，其中就包括现网坛“一哥”乔科维奇及WTA创始人比利-珍-金。

目前在西班牙马德里参加戴维斯杯的乔科维奇说，他全力支持WTA的决定，“因为我们没有足够的证据证明彭帅是安全的”。

比利-珍-金则通过推特写道：“WTA在捍卫球员方面选择了站在历史的正确一边，这是女子网球运动能成为女性运动先锋的另一个原因。”

针对WTA暂停中国赛事的决定，中国外交部发言人汪文斌在今天的例行记者会回应时表示反对将体育政治化。

另一名外交部发言人赵立坚11月23日也曾说，彭帅近期有出席一些公开活动， 彭帅事件不应被政治化，希望某些人停止恶意炒作。