民调：七成五马国民众期待后疫情时代马中合作

一份由中马学术机构共同进行的民调显示，中马在抗击冠病疫情上的合作尤其是疫苗合作，增进了大多数马来西亚民众对中国和中企的好感，也令七成五以上马国民众对后疫情时代马中合作更具期待。

据中国新闻网报道，调查结果显示，有超过60%马国民众经过马中抗疫合作尤其是疫苗合作，进一步增进对中国及中国企业的好感；有75.2%的民众认为，在后疫情时代经济复苏中，马中将迎来更多合作机遇，其中电子商务、旅游和基础设施建设是最受马国民众期待的三大经济合作领域。另外，电子产品制造业、共享服务中心、绿能等领域也在期待榜中名列前茅。

在疫苗选择方面，有33.1%受访者和32.9%受访者的家属乐于选择中国冠病疫苗；25.2%受访者及28%受访者家属倾向于选择其他国家疫苗；36.8%的受访者和35.2%的受访者家属则无特定选择。

在马中疫苗合作方向上，期待迎来更多中国疫苗、马中合作促进马来西亚成为疫苗生产中心、马中合作促进马来西亚成为疫苗研发中心，这三大合作方向各得到约三分之一受访民众支持为优先合作方向。

马来西亚首相依斯迈沙比里曾于11月22日表态，肯定中国履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，感谢中国向马来西亚提供冠病疫苗帮助马国抗击疫情。本次民调也显示，57%的受访民众肯定中国向马来西亚提供数量充足的冠病疫苗；将中国疫苗保护力更高和具备先进技术列为中国疫苗优势所在的民众合计占受访者超过三分之二。

此次民调是由马来西亚新亚洲战略研究中心、斯特雅大学民调研究中心和广西大学中国东盟研究院共同进行；共有来自马来西亚各地的1667人受访，受访者来自马来西亚各族群、各年龄阶层及不同职业，受教育水平不同。