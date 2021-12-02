下午察：前任一把手落马，南京官场又将面临震荡？

中共中央纪委国家监委网站昨晚发布消息说，江苏省委原副书记张敬华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

消息就这么一句话，没有更多信息，蹊跷之处，在于消息没有提到张敬华落马前的职务——江苏省政协党组副书记。

张敬华其实是在不久前的11月20日，才官宣出任该职，之后有两次亮相：

11月25日，张敬华出席了省党代会无锡市代表团对省纪委工作报告的分组审议，还谈到了严管亲属子女和身边工作人员。

11月29日，江苏省政协召开党组扩大会议，学习中国国家主席习近平有关“一带一路”建设和全面深化改革的讲话。江苏省政协微信公众号原本发布称，“受省政协党组书记、主席黄莉新委托，省政协党组副书记张敬华主持会议”，但据香港《明报》报道，到了晚上，该新闻稿却做了修改，上面那句话，改成“会议受省政协党组书记、主席黄莉新委托召开”。

张敬华的名字“被编辑”掉了，在当地引起广泛议论，被视为他出事的前兆。还有传言说，他有亲人被查。

果然，履新11天，他就落马了，有评论者说，江苏省政协也许不愿担这个污名，通报就没有提到其新职务。

曾因两件事在网上“火”了

公开资料显示，59岁的张敬华是江苏泰州人，毕业于南京大学经济系经济管理专业。他的仕途没有踏出过江苏省一步，早年在省政府不同部门任职，后来曾外放到徐州、镇江出任市长、市委书记。

2013年3月，张敬华任江苏省政府党组成员、秘书长；2016年3月，升任江苏省副省长；2017年7月，任中共江苏省委常委、南京市委书记，同年当选为中央候补委员；2021年2月，张敬华转任江苏省委副书记；然后就是上个月的调任江苏省政协党组副书记。

在近四年的南京“一把手”任内，张敬华曾因两件事在网上“火”了。

近的一次，是他曾在2020年3月9日冠病疫情复苏阶段，深入南京制造业企业、城建项目工地、商业综合体、景区等检查调研复工复产复业情况，同时还在夫子庙景区的一家餐饮店里带头堂食。

在那张热传一时的“下馆子”照片中，张敬华摘掉了口罩，坐在大厅就餐，并点了鸭血粉丝等秦淮小吃。原本供四人就餐的方桌当时是一人一桌，堂内其他食客也是如此，彼此保持着一定距离，但在当时正待从一片肃杀走出来的氛围中，张书记传递出南京要尽快恢复日常生活、步入正轨的信心与决心。

远的一次，就不是什么好事了。2017年，网络有人爆料说，7月28日，江苏广播电台一名女主持人生日当天，耗费600万元（人民币，下同，129万新元）在南京市中心新街口搞了一场灯光秀，三栋高楼上打出了“生日快乐”的字样。国家副厅级干部、金陵饭店总经理亲手献上蛋糕，并动用军用直升机经南京军区领空全程航拍。当时就有舆论把矛头指向张敬华，网上疯传该女主持人号称“南京皇太后”，是张敬华的情妇。

事后，张敬华、江苏广播电台、有关女主持人均没有对外界传闻做出回应。

历时一年后，2018年7月27日，江苏省公安厅网络安全保卫总队官微通报，否认“600万灯光秀庆生”传言，并称南京警方处理了四名发布该消息的人。

同年10月19日，江苏省广播电视总台广播传媒中心突然回应了，称网传“办600万灯光秀、动用军用直升机航拍、举办豪华生日宴会”等均不属实，并否认女主持人与南京某领导的不正当关系。

回应还称，当晚的生日庆祝是应南京半景文化传播有限公司邀请，女主持人参与的一商业品牌广告活动，在新街口的南京中心、国际金融中心、国贸大厦三幢大楼的灯光广告上播放生日祝福，跨时两个小时，耗资10万元，而不是传闻中的600万元。该女主持人未经批准私自参与商业活动，违反有关管理规定，已经对其进行了“批评教育”。

但江苏广电的上述“澄清”，在微博上遭到网民的一面倒的炮轰和质疑：“10万2小时灯光秀！当我们傻呀！”“新街口两小时十万就搞定了？好便宜！商家们看到市场了没？”

这起事件最终没有在舆论场上酿成真正的险情，但有评论认为，事件明显引起了体制内外的非常关注。

尽管如此，张敬华在半年前还是顺利升任江苏省委专职副书记，成为地方权力中枢中除党政一把手外最具实权的“首副”。

南京官场高危？

张敬华是今年落马的江苏首“虎”，也是中共十九大（2017年）以来继江苏省原副省长缪瑞林，江苏省委原常委、政法委书记王立科之后的第三“虎”，是中共十八大（2012年）后江苏落马第八“虎”。

评论张敬华落马的文章，今天纷纷打上了“南京很‘受伤’”“南京官场高危”的标题，因为2012年以来，计入张敬华，南京已经有两任市长（季建业、缪瑞林）、两任市委书记（杨卫泽、张敬华）在任上或卸任后落马。

其中，季建业和杨卫泽分别于2013年10月和2015年1月在任上落马后，还创下一个纪录，使当时的南京成为中国第一个书记、市长均落马的省会城市。

杨卫泽的落马尤其受到外界关注，除了因为他有名的“搭档魔咒”——仕途每到一处，无论是江苏省交通厅、苏州市、无锡市还是南京市，必有同僚落马，例如季建业、缪瑞林就都是他在南京的“二把手”——也因为他涉及攀附中共原政治局常委周永康、拉帮结伙组建江苏版的“西山会”等，已经不是单纯的贪腐了。

中央第七巡视组2018年2月至5月对江苏省进行巡视后反馈提到，南京市政治站位不够高，消除“杨卫泽、季建业”恶劣影响不及时不彻底；全面从严治党不够实，党内政治生活和党的作风建设不严格不扎实，基层“蝇贪”“微腐败”问题多发。当时的市委书记正是张敬华。

江苏省官场近年持续震荡。中共江苏省委前常委、政法委前书记王立科去年10月被查，今年9月被“双开”，官方通报措辞罕见严厉，指王立科“搞团团伙伙，卖官鬻爵”等。据说，江苏省政法系统内事后被重点整肃，有大批官员被查和处理。

《明报》评论文章说，此次张敬华受查，令人想起五六年前季建业、杨卫泽相继落马的旧事，南京官场似乎危机四伏，还会有哪些现任、前任官员会受到牵连，各方恐怕都在关注。