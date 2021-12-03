中国民航局：波音737MAX年底有望复飞

中国民用航空局昨天（2日）发布了一份关于波音737 MAX的适航指令。中国民航局今天也称，该机型有望于今年年底或明年年初陆续恢复国内现有机队的商业运行，并重新启动新飞机引进。

综合路透社和环球网报道，中国民航局适航审定司昨天发布名为《机动特性增强系统（MCAS）不安全状态的改正》的适航指令，并于同日生效。

文件提到，波音737 MAX系列中的 737-8 飞机先后发生印尼狮航和衣索比亚航空两起空难，调查结果表明两起事故的发生皆与飞机的机动特性增强（MCAS）系统有关。文件也表示，中国民航局确认相关改正措施能够消除该机型MCAS的不安全状态。

中国《航空知识》杂志副主编王亚男认为，这一适航指令意味着737 MAX在中国国内复飞已没有适航法规障碍，完成指令内容的飞机就具备了复飞条件。

尽管在适航法规上已无障碍，但中国国内的737 MAX距离正式复飞依然需要一段时间，航空公司需要进行如飞机改装、飞行员训练等工作。统计数字显示，目前中国国内航司共拥有97架波音737-8客机，均处于停飞状态。此外，上东航空、深圳航空、南方航空等航司也均有未接收的737 MAX系列飞机。

中国民航局曾在11月下发关于737-8飞机的《适航指令征求意见通知》，宣布对波音为737 MAX机型提出的设计修改能够解决安全问题，正邀请各航司就737 MAX飞机的适航指令建议提供反馈。

中国民用航空局适航司副司长杨桢梅今天称，经补充运行合格审定后，中国国内航空公司有望于今年年底或明年年初陆续恢复国内现有机队的商业运行，并重新启动新飞机引进。