中国常驻联合国代表：你来或不来 冬奥会就在这里

中国常驻联合国代表张军昨天在第76届联合国大会通过中国和国际奥委会起草的奥林匹克休战决议后向媒体表示，少数国家鼓噪外交抵制北京冬奥会不得人心，注定失败。他还说，你来，或者不来，北京冬奥会就在这里，必将取得成功。

根据央视新闻报道，张军表示，北京冬奥会是冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，他们才是冬奥会的主角。冬奥会的成功，不取决于个别国家官员是否出席。事实上，根据奥运会规则，各国政要出席奥运会是由本国奥委会发出邀请。

张军说，作为东道主，中国欢迎八方来客。至于有的人说不想来，他的回答是，你来，或者不来，北京冬奥会就在这里，必将取得成功。

张军指出，美国个别政客炒作所谓“外交抵制”，骨子里还是冷战思维在作怪，意欲将体育政治化，制造分裂，挑起对抗。这种做法不得人心，注定失败，只能让他们更加孤立，站到时代的对立面，站到世界绝大多数国家和人民的对立面。

美国总统拜登上月表示，正在考虑通过外交手段抵制，以抗议中国侵犯人权。如果通过，美国政府代表将缺席明年2月举行的北京冬奥。中国批评称，将体育政治化违背了奥林匹克精神。

此外，德国新任外交部长贝尔博克 (Annalena Baerbock) 周三（1日）也说，不排除抵制北京冬奥的可能。