美SEC要求检查审计底稿 200多家中概股或退市

美国证券交易委员会（SEC）昨天宣布了一项新法律的最终计划。该法律要求外国公司提供审计底稿供美国检查，否则可能三年内被纽约证交所和纳斯达克摘牌。受影响的公司可能超过200家。

根据彭博社报道，SEC的新规定明确了监管机构如何界定将被摘牌的公司以及相应的退市程序。 这也是中美两大经济体在金融领域争斗的最新进展。尽管美国自2002年以来一直在要求，但全球仅有中国大陆和香港仍拒绝检查。

SEC主席根斯勒（Gary Gensler）在公告中称,“如果你想在美国发行公开证券，审计账本的公司必须接受上市公司会计监督委员会(PCAOB)的检查”。根斯勒说：“虽然有超过50个司法辖区与PCAOB合作，允许进行必要的检查，但有两个司法辖区一直没有：中国大陆和香港。”

报道指出，根据这项规定，可能会有超过200家公司将被美国交易所摘牌。

报道称，中国拒绝让PCAOB检查阿里巴巴、百度等在美上市公司的审计底稿，这个问题困扰了美国监管机构10多年。由于两国之间紧张局势加剧，加上瑞幸咖啡会计丑闻曝光，此事变得越来越紧迫。

在特朗普政府执政期间，美国国会去年12月罕见地采取了两党一致的行动，要求中国公司公开账本，并要求SEC对不遵守的公司制定规则。SEC周四的最终计划满足了这一要求。

上述规定发布后，纳斯达克金龙中国指数（跟踪98家主营业务在中国的在美上市公司）跌幅扩大到3.8%。阿里巴巴、京东、拼多多等科技巨头股价下挫。

根斯勒7月曾表示SEC暂停处理中国企业IPO，部分原因是可变利益实体（VIE）架构信息披露不足。这种结构使某些行业的中国公司可以规避国内有关海外上市的规定，但美国监管机构担心，VIE给投资者带来了风险，可能会掩盖有关它们最终所有权的信息。此外，中国也考虑禁止企业通过VIE架构海外上市。

根据新规定，SEC第一步将确定可能不符合审计检查要求的公司。一旦一家公司被SEC列为“委员会认定的发行人”，就必须提交文件证明其不是政府所有或控制。

相关公司还必须在年报中明确经营公司和空壳公司的补充信息，包括政府持有的股份百分比；政府实体是否拥有控股权；每位在董事会任职的中共党员名字。

