美欧强烈关切中国“单边海上行动”

美国与欧盟发表联合声明，强烈关切中国大陆在台湾海峡、南中国海、东海采取的“令人担忧的单边行动”（problematic and unilateral actions），并批评北京的行为将破坏区域安全，也直接冲击美欧安全繁荣。

据美国国务院于官网发布的联合新闻稿，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）与欧盟对外事务部秘书长沙尼诺（Stefano Sannino）当地时间2日在华府举行第二届“美欧中国议题对话”（US-EU Dialogue on China）。会后双方发表上述联合声明。

声明称，双方对中国大陆在台海、南中国海、东海问题采取的“单方面行径”表达强烈关切，并认为北京的作为有损该区域的和平安全，且对美欧的安全繁荣造成直接冲击。

双方也在会上提到了在中国大陆内部持续上演的人权侵犯问题，包括新疆和西藏少数民族及宗教少数派的系统性压迫，以及香港自治和民主的侵蚀。声明称，双方希望持续在中国大陆人权议题上进行交流与合作，包括在多边论坛上的交流。

在整体对华政策上，声明强调，美欧双方与中国大陆的关系具多面向，并强调美欧在投资发展自身经济的同时，在对中作为上保持密切联系，并在可能的情况下与中国大陆合作，以负责任方式管理与北京的竞争和“制度性对手”（System rivalry）关系。

双方也在声明中谈到了保护和建设经济和技术韧性、实现供应链多元化及加强供应链以应对经济胁迫的重要性；双方也谈到了假信息对民主社会的影响，并表示双方愿意深化合作信息共享，以抗衡由大陆支持或赞助的假信息宣传。

声明指出，两人决定持续举办美欧资深官员、专家层级会议，下一届高层对话预计将在2022年年中召开。

根据美国国务院在1日会谈前发出的媒体简报表示，谢尔曼与沙尼诺紧接着会在3日就印太区域进行高阶咨商会谈。两人预计将于下午2时30分出席华府智库布鲁金斯（Brookings Institution）的公开活动，就中国和印太展开对话，同时也会触及双边在广泛议题上的深度合作。

在1日的媒体简报上，一名不具名资深官员说，美欧日益关注中国大陆在南中国海、东海以及台海地区的“灰色地带行动”（grey zone activities），并称，美国与欧盟及许多欧洲伙伴已针对这些挑战，进行颇有成效的讨论。官员也强调，美欧双方对中国议题的看法日益趋同。

另据德国之声报道，德国新任外交部长贝尔博克 (Annalena Baerbock) 周三（1日）说，在与中国大陆打交道时将采取“对话和强硬态度”，并且不排除抵制北京冬奥的可能。