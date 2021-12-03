谢长廷：北京频繁抗议会引起反感

对于中国外交部指责安倍“胡言乱语”并紧急约见日本驻华大使一事，台湾驻日代表谢长廷昨天说，频繁抗议会伤害到日方的尊严，从而引起反感。

谢长廷在面簿上写道，四年前有一次参加山口县的特产推销活动，碰巧遇到当时首相安倍从他前面经过，礼貌就打招呼握了手。这种小事中国驻日大使馆也表达抗议，还辗转要求拿下面簿的照片。所以这次抗议不算令人意外。

谢长廷又举例说，11月12日神户市议会举办台日友好高峰会，中国大坂总领事馆提出抗议，想不到此事被公开，反而变成替主办单位造势。

他还说，中国大陆的抗议对日方来说，应该也是麻烦要处理的事，所以台日交流，涉及官方很多事情日本都希望台湾方面低调处理，以省麻烦。台湾方面为了不给朋友带来麻烦，通常也会配合，避免坏事或辜负对方好意。例如疫苗捐赠、高层联系或会面的事。

他说，但一般拜访，不论是在国会、党部或内阁府进行，难免会被记者看到，过份低调，好像是做坏事，也有损伤自己尊严，所以除非和对方有承诺，通常台湾方面不会特别保密。

谢长廷认为，中国大陆的频繁抗议有时也会伤害日方的尊严而引起反感。台湾方面如何拿捏，还是依台湾整体利益来具体判断。

安倍晋三前天在活动中发表讲话时说：“台湾的紧急情况就是日本的紧急情况，换言之，这也是日本-美国同盟的紧急情况。北京必须明白，如果中国大陆攻打台湾，日本和美国决不能坐视不理。”

中国外交部发言人汪文斌同天回应说，安倍晋三罔顾国际关系基本准则和中日四个政治文件原则，在台湾问题上胡言乱语，指手画脚，妄议中国内政。中方对此强烈不满，坚决反对，已通过外交渠道提出严正交涉。中国外交部部长助理华春莹前晚也紧急约见日本驻华大使垂秀夫。