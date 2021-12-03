港媒：陆港通关初期每天名额1000人

据港媒消息，陆港通关将以每天1000个名额起步，并争取在明年新年之前提升到每天5000个名额。

据香港01引述政府消息人士称，随着香港疫情基本受控，陆港通关最快能在圣诞前实施。

消息人士称，初期阶段需以稳妥为主，认为目前以每天1000名额起步较好，若一切运行顺畅，到时就能争取更多名额，甚至可争取在每天5000名额以上。

消息人士强调，熔断机制足以影响通关成败，虽然大陆据传只要香港发现一起本土病例，便马上“封关”，不过消息人士称，早前大陆专家团对来港视察后感到满意，目前决定只要疫情没有在社区爆发，香港便可认定是安全的，因此熔断机制估计可放宽，不必发现一起本土病例便马上“封关”。

至于香港的熔断点，消息人士说，是否“以两个群组在本港同时爆发”作为标准，或有其他中间方案，需待大陆敲定。

消息人士还强调，香港早前进一步收紧入境防疫限制，令香港防守机制更稳固，通关才得以加速推进。

香港创新及科技局局长薛永恒在记者会上回应通关时间表时说，大陆专家已确认香港防疫抗疫工作非常到位，基本符合通关要求。他称，通关准备已到最后时段，现正与大陆部门，特别是卫健委协调。不过，他并没有明确通关的准确时间，也没有明确是否会在圣诞节时开放通关。

早前11月29日有消息人士称，香港与大陆原本盛传12月初可落实的“小通关”或延至12月下旬才有望启动。