成都业主诉买房一周遭8.2折降价 官方：属市场经济行为

成都天府新区一新楼盘业主声称刚签完购房合同就发现开发商以工抵房（工程抵押房）推出8.2折购房优惠，一周之内直接损失53万元（人民币，下同，约11.3万新元）。四川天府新区成都管委会公园城市局对此回应称：“该情况属于市场经济（行为）。”

根据中国证券报报道， 涉事楼盘荣盛时代天府售楼处置业顾问接受询问时表示：“网上信息不准，没有工抵房。目前售价是正常备案价。”

不过，现场一位刚签完购房合同的业主王丽（化名）也表示，刚以2万元出头的价格（8.2折）在荣盛时代天府购买了一套小户型的房子。与王丽一起的中介也确认了8.2折购房优惠的存在：“一批次开盘的售价是每平米2.4万元至2.8万元，二批次在一批次的备案价基础上少了18个（百分）点。”

售楼处门口负责登记的工作人员称：“前些日子确实推出了一批低价房源，但是数量不多，都被抢购了。”

链家APP显示，该楼盘销售均价为每平方米2.4万元，共有三个户型，从130平方米到170平方米，交房时间为2023年6月30日。

报道指出，虽然楼盘地理位置偏僻，但前来看房的人依然不少。不少购房者表示，是冲着8.2折降价销售来的。

但早先买入荣盛时代天府的业主们却很郁闷，还没交房就遇上开发商降价销售，短短几个月就损失了数十万元。

一位网友在问政四川的官网上反映：“我女儿今年7月按政府规定摇号一房一价认购荣盛时代天府楼盘，之后一直积极办理按揭相关手续。10月25日，售楼部在网上打印合同，寄给我女儿，天天催着她赶快签字。11月7日售楼部收到返回的合同，而在同一时期荣盛已按照8.2折在销售房子，造成我们一周之内直接损失53万元，降价时我们的合同还在签订过程中。”

还有业主表示：“荣盛时代天府将剩余的几百套房源直接假借工抵房名义按照8折销售外加赠送车位，远远低于备案价格，实则恶意降价倾销，使前面购买的业主直接损失70万元以上。”

对于业主的反映的问题，四川天府新区成都管委会公园城市局回应称：“经核实，开发企业降价销售未违反成都市房地产现行法律法规，该情况属于市场经济。”

对于本次荣盛时代天府的降价销售原因，一位在成都从事房地产行业多年的房产中介表示：“到了年底，开发商资金越来越紧张，一方面需要支付银行利息、工人工资，另一方面还要给材料商付款。所以打折促销，希望能尽快回笼资金。”

前述售楼处门口负责登记的工作人员称：“目前有业主正在售楼部跟开发商谈判，看能不能有其他补偿。”