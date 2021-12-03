消息：中国政府顾问建议明年经济增长目标5-5.5%

路透社引述不具名中国政府顾问称，顾问团建议政府将中国2022年经济增长目标下调至2021年的目标以下。

据路透社今天（3日）报道，中国本月将召开年度中央经济工作会议。有三位顾问称，他们在这闭门会议召开之前，已经起草了关于2022年经济增长目标的建议，目标区间为5-5.5%，低于为2021年设定的6%以上的目标。

其中一位顾问说，理想情况下，中国明年应该有5%到5.5%，或者5.5%左右的增长。这位顾问强调，中共明年将举行二十大，因此有必要确保经济稳定，中国也需要一些逆周期政策来应对经济压力。

这些顾问向政府提出政策建议，但不参与最终决策过程。报道称，目前还不清楚何时会正式提出这些建议。

据路透社10月的一项调查显示，经济学家预计中国2022年经济增长将放缓至5.5%。但由于房地产行业恶化等新风险，此后一些分析师已调降了预估，新的奥密克戎变异株也为其增加了风险。

中国人民大学副校长刘元春上个月也说，中国明年的增长目标应该是5.5%左右，以助创造1200万个新的城市就业机会。

英国牛津经济研究院(Oxford Economics)的高路易(Louis Kuijs)在报告中说，预计中国宏观经济政策立场将放松，以应对增长的下行压力。他称，“政策制定者仍热衷于控制金融风险和杠杆，对增长放缓变得更加宽容。但我们看来，中国政府仍然非常关心经济增长，希望避免经济急剧放缓。”

报道分析称，中国经济去年因疫情陷入衰退，之后强劲反弹，但最近几个月受到制造业、房地产市场债务以及冠病疫情爆发的影响，经济增长失去了动力。报道预计，明年中国有可能加大货币和财政支持力度，以帮助放缓的经济，今年的重点则是防止中国出现房地产泡沫情况。