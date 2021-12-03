英特尔执行长：台湾非稳定之地

英特尔（Intel）执行长格辛格（Pat Gelsinger）1日表态反对美国政府只辅助台积电和三星在美国设厂，并直言，中国大陆频繁派遣军机进入台湾防空识别区，台湾并不是一个稳定的地方。

据《日本经济新闻》报道，格辛格周三在美国加州参加《财富》杂志年度科技脑力激荡会议（Fortune Brainstorm Tech）时发表演讲。他在演讲时呼吁美国政府也应多投资扶持美光（Micron）、德州仪器（Texas Instruments）和英特尔等美企，而非只辅助台积电和三星等亚洲竞争对手。他并强调，这些美国公司才是美国政府想要的知识产权。

他还强调，虽然台积电和三星在美国设厂有助于减轻地缘政治风险，但投资美国国内芯片制造商将会有更大的好处，比如拥有芯片研发能力。他也反问道，“你想要拥有相关智慧产权、研发和税收，还是想要这些回流亚洲？”

格辛格直言，台湾并不是一个稳定的地方，并补充道，北京本周派遣了27架次军机进入台湾防空识别区，“这会让你感觉更舒服还是更不舒服？”

他还提到，台湾和韩国都为本土芯片制造商提供了大量补贴，意味着美国企业要与台湾和韩国的30%到40%的补贴竞争，而中国大陆的补贴甚至更加可观。

英特尔目前正在努力推动《芯片法案》的通过，在该法案下，美国政府将为美国芯片制造商提供520亿美元（下同，约712亿新元）的辅助，以缓解全球芯片供应短缺，及促使华盛顿减少对台依赖。格辛格也表示希望该法案能在本周内通过。

三星电子上周宣布，将投资170亿美元在德克萨斯州建立新的芯片工厂，这是美国政府推动更多半导体生产在岸的举措之一。此前，台积电6月份宣布已在美国亚利桑那州建设一座价值120亿美元的芯片工厂，并计划2022年下半年移入机台。

另据台湾《联合报》报道，台积电董事长刘德英今天下午参加李国鼎纪念论坛时说，他不对此事做任何评论，不中伤同业，并称，台积电美国厂仍按计划进行中，“且非常好！”