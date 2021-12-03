北京冬奥组委：正观察评估奥密克戎影响

北京冬奥会组委说，正在高度关注变异毒株奥密克戎的相关情况，持续观察和评估其可能对北京冬奥会产生的影响。

据新京报报道，北京冬奥组委新闻宣传部部长、北京市委宣传部常务副部长赵卫东今天在国新办新闻发布会上说，北京冬奥会和冬残奥会期间将采取一系列综合的防控措施，最大限度降低境外疫情输入传播风险，切实保障所有参赛人员及主办城市人民的健康，确保比赛如期安全顺利进行。

他强调，北京冬奥会防疫手册中的相关防范措施都经过了严谨科学评估，特别是经历了这次测试赛的检验，在保障安全防范疫情发生扩散方面是行之有效的。

赵卫东说，目前，北京冬奥组委已经与国际奥委会、国际残奥委会发布了第一版防疫手册，并强调，这个防疫手册不仅是入境的所有涉奥人员必须严格遵守，境内相关的工作人员也必须严格遵守。

他也透露，本月将发布第二版的防疫手册，坚持把运动员等参赛各方和中国公众的安全健康放在首位，执行严格的疫苗接种政策、入境检验和入境后的闭环管理，这样既能够保证涉奥人员工作的需要，又严格与中国社会面分开。同时，在闭环管理过程中全过程坚持常态化的防控措施。

另外，针对境内票务安排，赵卫东说，在9月30日发布的北京冬奥会疫情防控关键政策中明确了不面向境外观众。他补充道，境内观众需要遵守的具体疫情防控要求以及票务的具体安排也正在研究和制定之中，一经确定将及时向社会发布。