河南一幼儿园教拼音数学被责整改 园长：按家长要求开设

河南安阳电业局幼儿园大班教授拼音、数学等小学课堂知识，以课堂学习代替游戏，被举报称存在“小学化”教学的倾向。安阳市教育局通报称，责令涉事幼儿园立即纠正行为。如果拒不整改或整改不力，实行年审一票否决，直至取消办学许可证。但幼儿园园长受访时说，知道教育部门相关规定和要求，但是在部分家长的要求下，才开设小学教育课程。

综合央视财经、央视新闻和每日经济新闻报道，据安阳市教育局工作人员介绍，当地规定幼儿园不允许教授汉语拼音、识字、计算、英语等内容，不允许布置小学内容的家庭作业和相关的测试内容。

但幼儿园执行园长李静受访时说，这也是为了迎合部分家长的需求，马上上小学了，希望接触一下小学的知识点。几名家长受访时认为，禁止幼儿园小学化倾向是对的，拔苗助长的行为对孩子并不好，但也有家长表示，会对孩子的学习成绩感到焦虑。

一名家长说：“面临升小学的孩子，估计现在家长跟我一样，都稍微有点焦虑，估计也不反对（小学化倾向）。主要焦虑孩子到小学以后，面临啥也不懂，啥也不会。”

安阳市教育局表示，这种情况确实存在，一方面要严查违规教学的幼儿园，另一方面也要帮助家长正确认识、科学应对幼小衔接，分析“小学化”倾向、超前教学等行为给孩子带来的危害，扭转一些家长过度强调知识准备的认识偏差。

河南安阳市教育局局长黄艳说：“我们教育部门一个很重要的责任就是要引导家长正确认识幼小衔接、‘双减’这些工作，要凝聚社会的共识”，“作为教育机构，有义务按照规范的要求来办园办学，对于这种不规范的我们是要坚决予以通报批评制止。”

中国教育部今年4月印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》提到，校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训。小学严格执行免试就近入学，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为招生依据，坚持按课程标准零起点教学。

意见还指出，幼儿园满足需要的地方，小学不得举办学前班。幼儿园不得提前教授小学课程内容，不得布置读写算家庭作业，不得设学前班，幼儿园出现大班幼儿流失的情况，应及时了解原因和去向，并向当地教育部门报告。

教育部门应根据有关线索，对接收学前儿童违规开展培训的校外培训机构进行严肃查处并列入黑名单，将黑名单信息纳入全国信用信息共享平台，按有关规定实施联合惩戒。对办学行为严重违规的幼儿园和小学，追究校长、园长和有关教师的责任。