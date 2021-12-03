蔡英文入选FT全球25位最具影响力女性

台湾总统蔡英文被英国金融时报（Financial Times）列为2021年25位最具影响力女性之一。

金融时报2日公布了25位最具影响力女性榜单，蔡英文名列其中。金融时报邀请前英国广播公司（BBC）中国新闻主编格瑞西（Carrie Gracie）为蔡英文撰写介绍文。

文中提到，美国应对冠病疫情的步履蹒跚，其国内政治动荡，以及阿富汗的混乱撤军，都强化了北京日益增强的信心，认为美国的全球实力和信誉都在衰退。而台湾作为未来任何东亚霸权争夺战的核心，北京也将越来越强势地在台湾周围展示军力。

文章称，不像世界其他许多政治界和商业界领袖看到北京一不满就自我审查，蔡英文面对恐吓不屈服，也不引起对抗，而是持续透过自身领导风格，清楚展现台湾的价值观与对岸有何不同。

文章并写道，蔡英文的领导力为所有人上了一课，即如何尊重中国大陆利益又不出卖自身利益。文章还强调，2021年的蔡英文本人就是台湾韧性的展现，她能够冷静地把握台湾在威权主义和民主之间地缘政治断层线上所处位置的危险。

另据联合报报道，台湾总统府发言人张惇涵转述蔡英文的谈话说，她代表的不是个人，而是台湾，有影响力的不是她个人，而是台湾。她也表态感谢全体台湾人民的团结努力，再次挺过了疫情的挑战，并坚定地站在民主防线的最前缘。

除了蔡英文，入选的华裔女性还包括奥斯卡华裔导演赵婷、香港民运人士周庭。