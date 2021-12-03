梁振英：港专业服务应做大做强避免西方“卡脖子”

中国政协副主席、香港前特首梁振英今天说，在大湾区的机遇下，香港专业服务业将可扩大提供服务的范围，将“一地事务所”发展成“国家级事务所”，并说香港专业人士有责任将国家的专业服务业“做大做强”，确保国家对某些专业技术的需要，不会成为西方国家对中国“卡脖子”的手段。

根据《星岛日报》报道，梁振英在一个研讨会上表示，在特区政府的支持下，香港应瞄准国家所需，调动香港所长，制定一个20年的专业服务业的发展计划，为香港的青年专业人士提供更大、更高产值、更好收入的事业发展空间。

梁振英还说，大陆有部份省份仍欠缺专业服务能力，故香港专业服务业有责任将大陆业界“做大做强”，以避免国家对专业服务的需要，成为西方国家对中国“卡脖子”的机会。

香港律政司司长郑若骅在同一活动致辞时说，香港作为中国唯一普通法法域，香港律师在通过大湾区律师执业考试后，可在九个大陆城市，提供民商事法律事务，相信能够为大陆提供专业力量。

郑若骅还说，前海合作区面积扩大，因此适用“港资港法港仲裁”的企业必然有所增加，律政司将积极争取在深圳先行先试，运作畅顺后，希望可进一步推广至整个大湾区，以提供更多法律适用及争议解决上的选择，促进大湾区发展。