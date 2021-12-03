中国发布十四五绿色规划 加快发展新能源产业

中国工业和信息化部今天（3日）发布“十四五”（2021年至2025年）工业绿色发展规划，提出要加快发展新能源汽车等战略性新兴产业。

中国工信部于官网刊登的发展规划提出，加快发展新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业；鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在钢铁、水泥等行业的应用；严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，推动落后产能退出。

该规划提出的总体目标为，到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。

规划并称，到2025年碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化碳排放降低18%；重点行业主要污染物排放强度降低10%。规划同时提出，到2025年，绿色制造体系日趋完善。重点行业和重点区域绿色制造体系基本建成，完善工业绿色低碳标准体系，推广万种绿色产品，绿色环保产业产值达到11万亿元人民币（约2.36万亿新元）。

规划还要求开展降碳重大工程示范，发挥中央企业、大型企业集团示范引领作用，在主要碳排放行业以及绿色氢能与可再生能源应用、新型储能、碳捕集利用与封存等领域，实施一批降碳效果突出、带动性强的重大工程。

此前，中国国务院已在9月发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出实现碳达峰、碳中和目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则。