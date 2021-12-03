中国奥运代表团访港三日 两周后访澳门

中国国家东京奥运代表队29名运动员连同三名教练今起访港三天，将于明日出席示范及大汇演三场演出。此外，代表团将于本月19日一连三天访问澳门，一行人将由珠海经港珠澳大桥抵达澳门，并将出席澳门特区成立22周年的升旗仪式。

根据《星岛日报》报道，访港代表团一行人乘坐的两辆旅游巴士下午1时半前已抵达深圳湾口岸，香港民政事务局局长徐英伟和港协暨奥委会会长霍震霆到场迎接。现场铺起红地毡，工作人员手持国旗和区旗迎接。

拍过大合照后，穿着整齐队服的运动员返回旅游巴，准备到下榻的酒店。代表团下午将出席记者会，晚上在湾仔会展中心出席由香港特区政府举行的欢迎晚宴。据悉，代表团此行还会到访体育学院，与香港运动员交流。

报道称，代表团访港的重头戏是明日举行的三场公开活动，包括于上午9时30分，分别于湾仔伊利沙伯体育馆举行的“羽毛球、剑击、体操及乒乓球运动示范”和于维多利亚公园游泳池举行的“跳水及游泳运动示范”；及下午5时于伊馆举行的“奥运健儿大汇演”。三场活动共5300张门票此前已全数售罄。

另外，澳门体育局今天公布，国家奥运精英运动员代表团将于本月19日一连三天访问澳门，共有29名成员，包括乒乓球冠军马龙、许昕、举重冠军石智勇和亚洲飞人苏炳添等。

澳门体育局局长潘永权表示，代表团将由珠海经港珠澳大桥抵澳，在澳门三天期间将与澳门青少年运动员分享交流，并出席澳门特区成立22周年的升旗仪式和参观澳门世遗景点，本月20日晚上将到澳门蛋出席联欢晚会，有关门票将免费派发，数量3300张。