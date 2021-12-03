林克庆出任广州市委书记

据南方日报客户端今天消息，中央批准林克庆任中共广州市委书记；免去张硕辅的广州市委书记职务，另有任用。

官方履历显示，现年55岁的林克庆是湖北仙桃人，1990年12月入党，1988年8月参加工作，在职研究生毕业(中国人民大学宗教学专业)，哲学博士。

林克庆曾任北京市东城区委常委、常务副区长、北京市台办主任、大兴区区长、大兴区委书记、市委经济技术开发区工委书记等职。

2013年1月，林克庆任北京市副市长，晋升副部级，同时还兼任北京世园局局长、市红十字会会长等职。当时，他是北京副市长中最年轻的。

2016年11月，林克庆任北京市委常委，后兼任市委教育工委书记，不再担任副市长。2018年11月，林克庆任北京市常务副市长，至2019年12月调任广东省委常委，后任常务副省长。

根据分工，他负责发展改革、财政、税务、应急管理、统计、法治政府建设、军民融合发展、对口支援方面工作。

被免去广州市委书记、另有任用的张硕辅现年56岁，毕业于武汉水利电力学院，毕业后长期在湖南水利系统工作，曾任湖南省水利厅副厅长、厅长等职。

2008年，张硕辅任娄底市委副书记、市长，后任永州市委书记。2013年初，他任湖南省副省长。2015年4月跨省任云南省委常委、省纪委书记。

2017年1月，他调任北京市委常委、市纪委书记，并当选为北京市监委主任，2018年7月，他调任广东省委常委、广州市委书记。