韩青瓦台：中国支持推进发表朝鲜半岛终战宣言

据韩国青瓦台国家安保室今天（3日）消息，中共政治局委员兼中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪2日在天津会晤韩国国家安保室室长徐薰时说，中国支持推进发表朝鲜半岛终战宣言，并评价这将为朝鲜半岛和平与稳定作出贡献。

综合韩联社和中新社报道，杨洁篪与徐薰两人2日在天津进行会谈，徐薰向杨洁篪介绍了终战宣言等韩方为推动朝鲜半岛和平进程取得进展而付出的努力，杨洁篪对此表示支持。

双方一致认为，为实现朝鲜半岛完全无核化和建立持久和平机制，同朝方对话并开展外交努力、稳定管控半岛局势尤为重要，双方还商定进一步加强战略沟通与合作。杨洁篪说，中国一贯支持韩国政府努力改善韩朝关系，也将为维护朝鲜半岛的和平稳定而不懈努力。

双方也支持在冠病疫情趋稳、各种条件成熟后争取中国国家主席习近平访问韩国。在此之前，如有需要，双方也将争取安排领袖之间的沟通。徐薰还听取了近期中美的沟通情况，并强调中美关系的稳定发展对于东北亚乃至全世界的和平与繁荣都很重要。

另外，徐薰指出中国尿素的对韩出口对于双边经贸合作的重要性，并请求中国今后继续为确保尿素顺利出口给予配合。杨洁篪就此称，中国深知中韩双边原材料供应等互补性经贸往来的重要性，并将为此积极努力。双方还商定，如果发生其他突发问题，也要密切沟通，尽早解决问题。

徐薰还呼吁中国在提升双边游戏、影视、音乐等文创交流方面给予便利。杨洁篪称，中方高度重视这一领域的合作并在积极努力，今后也将不断与韩国合作，希望在疫情好转后随即扩大旅游合作。

徐薰还称，韩方高度重视发展对华关系，期待同中方密切高层交往，全面深化经贸、文化、抗疫等各领域务实合作，并表态支持中国举办北京冬奥会。

杨洁篪则说，中韩互为重要近邻和合作伙伴，建交以来两国关系全面快速发展升级。他称，今明两年是习近平主席同文在寅总统确定的“中韩文化交流年”，明年是两国建交30周年，并说，中方愿同韩方加强高层交往和战略沟通，深化务实合作和融合发展。

杨洁篪还说，作为全球主要经济体以及多边主义和自由贸易体制的坚定支持者，中韩双方要继续发挥互补优势，合力保障两国、地区乃至全球产业链供应链稳定畅通，在区域合作、多边框架和全球问题上要加强沟通协调，共同推动构建更加公正合理的全球治理体系。