江西篮协主席涉猥亵幼女被刑拘

江西省篮球协会主席戴亚利被爆涉嫌猥亵幼女，南昌市公安局相关负责人透露，青山湖分局正在办理相关案件，目前，犯罪嫌疑人戴亚利已被刑事拘留。

综合上游新闻和九派新闻报道，微博网友“我是破事儿姐”今天报料称，戴亚利疑似涉嫌猥亵幼女被警方逮捕。猥亵对象为一名南昌市18岁以下青少年女子篮球队队员，随后该队员报警。

江西省篮球协会官网显示，戴亚利为江西省篮球协会主席兼秘书长。2019年12月28日下午，在江西省篮球运动协会第五届会员代表大会暨换届会议上，戴亚利当选为新一届省篮协主席。此外，戴亚利还是江西省篮球协会法定代表人。

值得注意的是，官网主席一职今早还有“戴亚利”的名字，但到了午间，主席一职显示空白。戴亚利个人电话目前无法接通。

江西省体育局办公室工作人员接受查询时表示，他们将对此事进行调查了解，并解释称“虽然是省篮球协会的主管部门，但他们是独立运营，平时和我们基本是脱钩的。”

据江西省篮球协会官网相关报道，戴亚利是江西的“老篮球人”。1970年，他就成为了江西最早一批篮球裁判。他受访时介绍自己长期在江西省篮球协会担任副秘书长职务，在2014年的省篮协换届改选中当选秘书长，2018年以后担任副主席兼秘书长，2019年是常务副主席兼秘书长，2019年底换届当选江西省篮协主席。

