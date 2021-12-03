佳兆业今天（3日）早上发表公告称，其一笔本金总额为4亿美元的票据寻求延期失败，使其面临违约风险。

据第一财经网报道，佳兆业的公告显示，佳兆业于2020年12月8日及23日共发行了本金总额为4亿美元（下同，约5.48亿新元）的优先票据，按年利率为6.5%，并须于2021年6月8日及2021年12月7日支付。

不过截至今年11月25日，上述票据尚未偿还。彼时佳兆业公告称，正在对该笔债券寻求要约交换，即将12月7日到期的4亿美元、票息为6.5%的离岸债券转换为2023年6月6日到期、票息相同的新债券，而这需要至少95%的债券持有人批准一项提议。但截至12月3日的公告，佳兆业没能达成这一条件，这笔美元债延期失败。

佳兆业在此前的公告中表示，如果延期失败，其可能无法偿付该笔票据，并且有可能考虑进行替代的债务重组。

事实上，佳兆业此前也曾提到境外评级机构频繁下调评级对当前处境的影响。佳兆业表示，由于各大评级机构下调评级或撤销评级的动作，加剧了其获得融资的难度，加上已存在的短期流动性问题，导致了若干贷款协议项下的若干触发事件。

佳兆业集团称，正在探索所有可行方案以缓解目前的流动性状况，包括出售资产。据彭博社报道，佳兆业在过去一个月来，一反在香港的扩张势头，接连出售资产以筹措资金，并缓解流动性压力。除了在香港的资产，佳兆业还计划出售位于发家之地深圳总计128亿美元的18个项目。