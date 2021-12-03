中国民航局推进C919适航审查

中国民航局航空器适航审定司司长杨桢梅今天表示，民航局高度重视C919客机适航审定工作，多措并举积极推进。

根据中新社报道，杨桢梅在民航局召开的新闻发布会上透露，大飞机研制是一项极其复杂的工程，以试飞为例，共规划表明符合性飞行试验工作3273个试验点，审定试飞科目276项，经过努力，目前已完成1694个试验点和34项审定试飞科目，还有自然结冰等大量试飞工作需要完成，民航局专业审查团队正在全力配合中国商飞公司研制工作开展适航审查。

C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，2017年5月5日在上海浦东国际机场完成首飞。

杨桢梅介绍，自2010年启动C919项目适航审定工作以来，民航局全面统筹资源，严格适航标准，累计投入超过4万人天的人力资源开展审查工作。

杨桢梅称，民用飞机是国际化程度很高的产品，中国已经同美、欧等签署了全面双边协定，相互接受对方审定合格的航空产品，为国产民机出口国际市场创造了良好的双边政策环境。正如737MAX8飞机必须先获得美国联邦航空局适航批准、再向中国民航局申请适航批准一样，未来C919推向国际市场时，其在取得中国民航局适航批准的前提下，还必须经过进口国民航当局适航审查并获得批准。民航局也将根据企业需要，全力支持国产民机飞向世界。