柯文哲：行政院查高嘉瑜事件网军可能查到自家人

台湾立委高嘉瑜遭男友林秉枢施暴，揭露出网军乱象。台湾行政院长苏贞昌今天回应有关网军问题时说，事情已进入司法侦办，就依法查察不法。台北市长柯文哲今天回应说，如果查网军可能都查到他们自家人。

根据联合报报道，柯文哲今天下午在活动中被媒体问到，网军可以查吗？他作出上述回答。

至于外界指蓝、绿、白都有网军，柯文哲说，如果说白有，就是最冤枉，民众党都没有钱买网军，这还是很花钱的。他说，有时候常常遇到像高嘉瑜事件，这种黑暗面才被掀开，这种就是产业一条链，常常找人做假新闻，晚上名嘴就跟进开始，网路PTT带风向，长期以来就是这样。

柯文哲说，这也是台湾目前的乱象，但不管发生什么事，都当作社会进步过程中的阵痛，不是很健康的现象；“但我本来就是沙包，我很耐打。”

对于林秉枢认识绿营高层，是否还有很多未爆弹？柯文哲说，多的是，这种网军带风向大家都晓得，行政院都花很多钱在养这种团队，这已经变成整个社会的现象。

柯文哲说，他不认识林秉枢，媒体追问，网军事件是绿营反害自己？他说，这种事件太多了，并举例说此前台湾前行政院发言人丁怡铭闹出的冠军牛肉面事件是最典型的。

据中时电子报报道，苏贞昌今天上午赴立院备询前，被问到针对高嘉瑜事件当中，民众认为企图利用PTT洗白林秉枢的文章是网军乱台，他如何看待？苏贞昌并未正面回应，仅说事情已经进入司法侦办，就依法来查处不法。