中国将缩短美工商界赴华快捷通道审批时间

中国驻美国大使秦刚公布，中国将为美国工商界人士赴华提供更多便利，包括将快捷通道审批时间缩短至最长不超过10个工作日。

据中国驻美大使馆网站发出的讲话全文，秦刚昨天（2日）在美中贸委会晚宴上发表讲话时说，对于美国工商界十分关心冠病疫情期间赴华复工复产的问题，中国官方正抓紧落实国家主席习近平关于实施快捷通道升级版的指示，为美国工商界人士赴华提供更多便利。中国官方制定了具体实施方案，并将通报美中贸委会。

至于美国企业在市场准入、营商环境等方面存在的一些具体问题和关切，秦刚回应时说，中国愿意积极听取、努力推动解决。

秦刚认为，上个月举行的中美元首会晤为新时期的中美关系指明了方向、提供了指引，中国愿与美国一道落实元首会晤精神，为中美关系注入更多正能量。中国要继续加强农业、制造业、金融服务业等领域的合作，并相信中美在能源、气候变化等领域的合作将给两国企业带来新的巨大机遇。中国也呼吁美国尽快取消加征关税。

同样出席美中贸委会晚宴的美国副国务卿费尔南德斯（Jose Fernandez）则在会上针对中国商业行为，列出让美国不满的事项，并强调需要为美国企业提供公平竞争环境。

费尔南德斯也说，在中国经营的美国商界领袖应切记，他们非在更广泛的经济和战略关系内的旁观者。