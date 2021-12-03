中国回应“制度性对手”之称：反对以意识形态划线

美国与欧盟在“中国议题对话”后发表的联合声明中称中国是“制度性对手”（system rivalry）；中国外交部今天（3日）回应称，中方坚决反对以意识形态划线，公然挑动对立对抗。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天主持例行记者会，答记者问。有记者向赵立坚提问关于美欧在联合声明中称中国是“制度性对手”的看法，赵立坚回应并发表上述言论。

赵立坚说，国际关系中存在一定竞争，但不能以竞争或对手来定义国与国关系的全貌，更不能打着竞争旗号损害别国主权，干涉他国内政，甚至公然联手遏制打压特定国家。

他强调，中、美、欧都是对世界和平稳定有重要影响的力量，都对人类的前途命运负有重要责任。他认为各国应摒弃冷战思维，并呼吁各国人民追求合作共赢的共同心愿和时代潮流，坚持开放合作和对话协商，为世界注入更多稳定性和正能量，而不是开历史倒车。

赵立坚补充道，美国和欧盟一些国家自身存在严重的人权问题，包括系统性种族主义问题痼疾难除，雇佣童工、强迫劳动、枪支暴力等人权劣迹数不胜数，还有在南联盟、阿富汗等海外战场制造的人间惨剧和人权创伤至今仍未抚平。他呼吁美国和欧盟应该反省自身问题，还清历史欠账，而非打着人权的幌子散布虚假信息，对他国指手画脚。

针对联合声明中提到美欧要实现供应链多元化以解决中国经济胁迫的言论，赵立坚回应称，美欧怎么发展双边经贸关系是他们自己的事，但不应该拿中国说事。他还说，中国一不动辄霸凌制裁，二不搞长臂管辖，三不无理打压各国企业，“何来胁迫之说？”

赵立坚指责美国长期以来对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉挥舞制裁大棒，对多国随意挑起贸易战，滥用国家安全名义肆意打压别国高科技企业，并称，中方愿继续同各方一道，共同维护全球产业链、供应链稳定畅通。