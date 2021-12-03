林昶佐与NBA球星坎特对谈 望在台办人权高峰会

台湾无党籍立委林昶佐今天表示，他与为台湾发声、力挺台湾的美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克中锋坎特（Enes Kanter Freedom）就人权议题，进行视频对谈，也希望未来能共同推动在台湾举办人权高峰会，并邀国际影视、体育、音乐等各界人士参与。

根据中央社报道，林昶佐今天发布新闻稿说，坎特日前在其社交媒体上发声、力挺台湾，称“台湾是自由民主的国家”、“永远都不是中国的一部分”，引发全球关注，而他今天与坎特进行视频对谈，除了感谢坎特为台湾发声，也讨论人权议题，并问坎特在NBA谈这些事情，是否会面对任何压力，毕竟过去在体育界，较少政治表态。

坎特说，虽然难免有人为了讨好中国而给他压力，但美国是自由的国家，自己不会因此而噤声。他也透露，许多NBA的朋友虽然不敢像他这样大声疾呼，但其实都会鼓励他，表达支持。

林昶佐谈到，90年代许多欧美歌手或演员都站出来为西藏发声，当时他虽是中学生，但仍受到启发而进一步关注国际人权议题。然而，后来一段时间，国际上声援的声音一度渐弱，直到最近包括坎特等许多新生代的重要意见领袖，又开始愿意为受压迫者发声，这是很令人振奋的趋势。

林昶佐提议，在疫情趋缓、边界限制松绑后，跟坎特促成台美合作，邀集世界各国的体育、影视、音乐、艺文、人权团体等各界人士一起来台湾交流合作，集结各界的力量，不只是支持台湾，更是为各地受压迫的民族展开行动。

坎特则十分支持这个想法，期待能合力促成这场在台湾的人权高峰会。



坎特近期持续上推特批评中国人权问题，他在10月29的简短推文中加上了“与台湾站在一起”、“自由香港”等标签。

