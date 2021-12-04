海峡论坛本月10日将在福建举办

今年的海峡论坛将于本月10日在福建举办，台湾陆委会则已表态，不希望台方人员视讯参加，并禁止台方团体在台办相关活动。

据央视新闻报道，中国大陆国台办发言人马晓光昨晚（3日）宣布，第13届海峡论坛将于12月10日在福建举办，主会场设在厦门，11日举办论坛大会，有关设区市和平潭综合实验区举办相关活动，筹备工作目前基本就绪。

据报道，论坛组委会邀请了台湾有关政党代表、台湾主办单位代表，以及台湾行业精英、社团负责人、工青妇、乡镇村里、农渔水利、民间信仰等各界嘉宾以不同方式出席论坛相关活动。

马晓光说，本届论坛延续“扩大民间交流、深化融合发展”主题，采用线上线下结合、集中分散结合的举办方式，安排论坛大会和青年交流、基层交流、文化交流、经济交流四大版块41场活动，同期举办15场活动。

马晓光说，从6月份开始已陆续有20多场活动成功举办，1500多名台湾同胞参加，线上台胞10万多人参与互动交流，相关话题网络阅读量超过2000万。

他还称，本届论坛面向台湾青年提供了1603个岗位，签订乡建乡创、人才培养、台青创业、行业合作等领域多项协议。

此前，台湾陆委会已将海峡论坛定义为“大型对台统战平台”，陆委会发言人邱垂正前天说，不排除中共将藉今年海峡论坛宣传操作“反独促统”等政治主张，呼吁台湾各界切勿配合中共对台统战操弄，共同维护“国家主权”与自由民主。

邱垂正重申政府对海峡论坛的立场，包括禁止在台办理海峡论坛相关活动，无论实体或视讯、录影皆不希望台湾方面人士参与；禁止中央机关人员参与，不乐见地方政府与人员与会，呼吁民众团体勿轻易参加；禁止机关、个人、团体、政党以任何形式参加消灭“中华民国”的“民主协商”、推动“一国两制台湾方案”相关活动。

另据台湾《联合报》报道，国民党立委江启臣昨天则呼吁，若政府希望透过对话交流改善两岸关系，尤其在此刻两岸兵凶战危时刻，更应透过对话方式避免可能的冲突。

江启臣质疑，陆委会相关作法明显是要打压国民党出席，也证明决策是为了一党之私，而非为人民或两岸关系。

国民党团书记长陈玉珍也说，两岸需良性发展，主管机关陆委会不要心存敌意。