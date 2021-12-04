上海“失联”银保监局长已被异地调查

中国金融机构反腐风暴持续。中国银行保险监督管理委员会上海监管局党委书记、局长韩沂涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查。

中共中央纪委国家监委网站昨晚（3日）公布，据中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组、浙江省纪委监委消息，韩沂目前正接受中纪委驻银保监纪检监察组纪律审查，经国家监委、浙江省监委指定管辖，杭州市监委对其监察调查。

另外，上海银保监局官网昨天更新的局领导信息显示，原任山东银保监局党委书记、局长的王俊寿，已出任上海银保监局党委书记、局长。

在官方宣布韩沂被查消息之前，21世纪经济报道昨天已报道了王俊寿或将调任上海银保监局担任党委书记和局长的消息，报道还称，上海银保监局局长韩沂已经“失联”。

公开简历显示，现年58岁的韩沂是山东邹城人，曾先后担任湖北银监局局长、浙江银监局局长、银监会现场检查局局长，2016年11月起担任上海银监局局长，机构改革后为上海银保监局局长。

王俊寿今年50岁，山西阳泉人，早年曾在天津科技城市信用社、天津城市合作银行总行、天津市商业银行总行任职，2006年8月起任海南银监局党委委员、副局长，2009年2月回到天津，任天津银监局党委委员、副局长；2013年12月起任中国银监会办公厅副主任；2015年1月赴新疆任银保监局党委书记、局长；2018年11月起任山东银保监局党委书记、局长。

中纪委今年9月宣布，中共中央第八轮巡视将对25家金融单位党组织开展巡视，其中包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等。