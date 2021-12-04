广东政府约谈恒大 中国央行称风险主要源于盲目扩张

中国地产商恒大集团昨天在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告，广东省人民政府当晚约谈恒大实控人许家印。同时，中国央行对恒大违约问题作出回应称，恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张；中国银保监会称，恒大此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响；中国证监会则称，恒大风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。



根据人民网报道，应恒大集团请求，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营，以有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定。

同时，央行、银保监会和证监会对恒大风险问题分别作出回应。央行说，境外美元债市场是高度市场化的，投资人较为成熟、甄别能力较强，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。

央行还说，中国始终坚持营造公平的市场环境，稳妥有序推进中国金融市场的双向开放。有关部门将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通，敦促境外发债企业及其股东，严格遵守市场纪律和规则，按照市场化、法治化原则，妥善处理好自身的债务问题，积极履行法定偿债义务。对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的，有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。

对于广东政府同意向恒大地产集团派出工作组，央行指出，这是推进企业风险处置工作、督促切实加强内控管理、维护正常经营的有力举措，央行对此表示支持，并将继续配合广东政府、相关部门和地方政府，做好风险化解工作，维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。

银保监会新闻发言人回应说，关注到恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务，这是市场经济中的个案现象。银保监会相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一，结构比较分散，其金融投资数额很小。因此，这不会对中国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。金融监管部门依法保护消费者、投资者和经营者正当权益的原则立场不会有任何改变。中国金融的市场化、法治化和国际化改革开放取向不会有任何改变。

据了解，广东省等地方政府和部门正在依法依规指导督促恒大集团及其所属企业稳妥有序化解风险，积极推动项目复工复产建成交楼，银行、保险等金融机构也正在积极参与相关工作。中国银保监会将认真贯彻国家有关政策，在落实房地产金融审慎管理的前提下，指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。

证监会回应说，恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张，最终导致风险暴发，属于个案风险。当前，中国房地产行业总体保持健康发展，大多数房地产企业坚守主业、经营稳健。目前，A股市场运行总体平稳，韧性较强、活跃度较高，交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平，涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。

下一步，证监会将继续保持市场融资功能的有效发挥，支持房地产企业合理正常融资，促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。

中国恒大昨晚发公告称，公司收到要求公司履行一项金额为2.6亿美元（3.57亿新元）担保义务的通知，“在本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期”。

恒大同时表示，自今年9月份以来，集团积极与财务顾问和法律顾问评估公司的资本架构及流动性情况，探索所有可行方案，并与境外债权人保持持续沟通。

公告说，“鉴于目前的流动性情况，集团不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。集团会统筹考虑其整体财务状况，尊重全体利益相关方，秉承公平性、法制化原则，将积极与境外债权人沟通，为所有利益相关方制定可行的境外重组方案。 ”