王毅批美民主峰会：滥用民主价值制造分裂

中国国务委员兼外长王毅昨晚同巴基斯坦外长库雷希通电话时说，美方拟办民主峰会其目的不在民主，而在霸权。是以民主为旗号，借机干涉别国的内政。是滥用民主的价值，在世界上制造分裂。

根据新华社报道，王毅说，美国假借民主的名义，维护其在世界上的独霸地位。是以民主为旗号，借机干涉别国的内政。是滥用民主的价值，在世界上制造分裂。在民主问题上，美国自身问题成堆，如果仍以民主的卫道士自居，那就是典型的道貌岸然。很多国家都认为，美国已经没有资格给别国出试题、定标准，也没有权利要求别国只能效仿美式民主。

王毅强调，如果要讨论民主，就应该在联合国的平台，本着相互尊重的精神，进行平等的讨论。王毅说，国际社会不妨作两个测试。一是测一测各国是否认为美国是世界上民主的榜样，二是测一测各国人民对本国政府的满意度，他并断言结果会很尴尬。

王毅最后说，中国对自身的民主道路和民主进程充满信心。中国特色社会主义民主是全过程人民民主，得到中国人民的广泛拥护和支持。中国愿本着开放包容的态度，同各国就民主和人权问题开展充分交流。大家取长补短，共同提高，一起促进全球的民主和人权事业。也愿同各方一道，维护公道正义，抵制冷战思维，捍卫和发展真正的民主，切实维护发展中国家的正当合法权益。

美国总统拜登邀请了110个国家与地区的领导人出席下周（9日和10日）召开的首届民主峰会。据美国国务院上月公布的名单，除了法国、德国、英国等重要西方盟友和成熟民主体，菲律宾、印度、波兰、巴西等近年民主倒退的国家也受邀出席此次峰会。不过，美国没有邀请主要竞争对手中国大陆与俄罗斯，但邀请了台湾。

中国外交部发言人赵立坚上周三（24日）表示，中方坚决反对美方邀请台湾参加民主峰会。中国严正敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止向‘台独’势力提供任何讲台。