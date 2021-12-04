斯洛伐克首派高官访台参加经济合作会议

台湾外交部昨天说，斯洛伐克经济部政务次长卡罗尔·加莱克（Karol Galek）将率团访问台湾，与台共同举行“第一届台斯跨部会经济合作咨商会议”。台外交部对此表达诚挚欢迎，并说这是斯国首度派遣规模及层级均具代表性的重要官员访台，意义重大。

根据联合报报道，外交部说，访团成员包括斯洛伐克经济、外交、教育科研暨体育、创新及能源局、商务局、投资局及国家科学院等共18位跨部会高阶官员，并有涵盖太空、生技、半导体等斯国政府所推荐，兼具产能及研发实力的25家厂商代表，访团共43人，于本月5日至10日搭乘专机访问台湾。

外交部说，第一届台斯跨部会经济合作咨商会议，分别由“经贸”及“教育、科研与观光”两个议题工作小组，探讨促进台斯经贸投资、教育、文化及观光等多元层次的伙伴关系，也将透过斯洛伐克投资商机论坛、B2B商业洽谈会以及相关参访，进一步拓展台斯经贸投资、产业对接与供应链安全等合作，共同打造稳健强韧的民主供应链。

外交部表示，台斯近年关系持续深化，今年斯洛伐克国会外交委员会首度通过决议，支持台湾参与世界卫生大会（WHA），9月斯国政府宣布捐赠16万剂疫苗协助台湾抗疫，10月台湾筹组中东欧三国经贸投资考察团访问斯洛伐克，双方签署达七项合作备忘录，举办逾170场商业洽谈会，奠定彼此经贸合作及产业连结的坚实基础。

外交部表示，吴钊燮部长曾应邀在斯洛伐克智库“全球安全论坛”（GLOBSEC）发表专题演说，呼吁全球合作对抗威权及加强疫后供应链韧性，外交部乐见加莱克借由访问台湾，进一步提升台斯合作及人民间的友谊。

