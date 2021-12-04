中国邮政局：快递企业要旗帜鲜明反对内卷

中国国家邮政局局长马军胜昨天说，快递企业要保障快递小哥群体合法权益等方面的工作成效。要旗帜鲜明反对“内卷”，反对损害行业利益、损害员工利益的行为。

根据“国家邮政局”微信公号消息，马军胜在主持召开快递企业电话座谈会时说，当前邮政快递业发展不平衡不充分的问题日益突出，行业规模大但质量不高，发展速度快但优势不足。要坚持稳中求进、进中求优，在保持行业稳定运行的基础上，更加注重发展质效、更加注重结构优化、更加注重补短板强弱项。要认真总结过去发展经验教训，深入谋划未来发展思路，持续巩固行业运行态势，推动行业高质量发展。

马军胜强调，邮政管理部门要进一步优化管理和服务，在服务市场主体、促进行业有序发展上下功夫，推动快递企业更好服务千城百业和百姓民生，更好促进流通方式转型，更好服务经济畅通循环。要统一思想，持续保障市场主体稳步发展，引导企业提供个性化、一体化、全球化服务，推动产品分类、服务分层，向综合快递物流供应商转型。快递企业要巩固好维护末端网络稳定、保障快递小哥群体合法权益等方面的工作成效。要旗帜鲜明反对“内卷”，防范不正当竞争，反对损害行业利益、损害员工利益的行为。要旗帜鲜维护市场秩序，严肃查处违规行为，不断净化健康有序的发展环境。

马军胜强调，要坚定不移地推进行业改革开放。在基础设施建设方面，要加强关键能力、有效能力供给。在稳步提升企业总部能力的同时，通过模式创新、科技赋能逐步提升末端网点的运营能力。在推动“两进一出”工程方面，要巩固快递进村成果，不断强化邮政快递城乡双向流通主渠道作用；要转变思维方式，实现快递进厂新突破；要抓住RCEP机遇稳步出海，不断摸索出海新路径。

中国主要快递公司顺丰、中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业主要负责人参加了会议。