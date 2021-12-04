李家超斥乱港分子散播歪理邪说：必拨乱反正

香港政务司司长李家超说，必须义正辞严指责反中乱港分子在过去几年散播歪理邪说，误导思想，图谋以“两制”抗拒“一国”。他强调，特区政府绝对不会让这种歪理滋长，必然会拨乱反正，重新回到“一国两制”的正确轨道上。

李家超在网志中说，今天是“国家宪法日”，特区政府将举办座谈会，增强社会的《宪法》意识，让市民全面、准确、深入认识《宪法》及《基本法》及其确定的特区宪制秩序，并强调“一国”的重要性，“一国”是根、是本。

李家超说，《宪法》是国家的根本法，具有最高法律地位、效力及权威，香港特区能够成立是源于《宪法》，《基本法》，“一国两制”方针亦以《宪法》为依据而制定，没有《宪法》授权，就没有《基本法》及“一国两制”。

李家超说，过去两年，香港面对前所未有的政治冲击，社会出现鼓吹“港独”、抗拒中央管治、明目张胆勾结外部势力等，中央施展“组合拳”，首先颁布实施《香港国安法》，然后完善特区选举制度，始终依照《宪法》和《基本法》办事，坚持“一国两制”原则。

他说，会领导基本法推广督导委员会，连同特区政府相关政策局努力推动《宪法》和《基本法》的宣传教育工作，特别是公职人员、教师和学生方面的推广工作，要做得更全面、深入和到位。

在公务员培训方面，加强公务员对国家《宪法》、《基本法》及《香港国安法》的培训，以及检视招聘公务员的《基本法》考试。随著公务员学院在今年底成立，政府将建立更有系统的培训架构，并订明各级人员必须参与的培训课程，以加强公务员对国家发展及特区宪制秩序的认识。

学生教育方面，优化学校课程，从中四开始推行公民与社会发展科，课程主题包括“‘一国两制’下的香港”，主要阐述自回归以来，国家与香港特区的关係，期望学生掌握“一国两制”的内涵，国家《宪法》和《基本法》共同构成的宪制基础，并增进对国情的了解，从而促进国民身分认同。

在教师培训方面，教师要正确理解《宪法》和《基本法》，才能启迪学生。教育局制作了《宪法》和《基本法》小学教师网上知识增益课程，涵盖了《宪法》和《基本法》的重要概念、“一国两制”的历史背景、《基本法》的制定过程、宪制基础和结构。除了持续加强教师培训之外，由下一学年起，公营学校的新聘教师必须通过《基本法》测试。