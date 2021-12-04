中国发表白皮书强调民主不是少数国家权利

中国国务院新闻办今天发布《中国的民主》白皮书，强调中国的全过程人民民主“是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主”，并称民主不是少数国家的权利。

中国长期由中国共产党一党执政，没有政党轮替的制度安排。白皮书称，中国采取的中共领导的多党合作和政治协商制度，“有效避免了议而不决、决而不行的弊端和一党缺乏监督、多党恶性竞争的弊端”。

白皮书批评西方式的民主称，如果人民只有在投票时被唤醒，投票后就进入休眠期；只有竞选时聆听天花乱坠的口号，竞选后就毫无发言权；只有拉票时受宠，选举后就被冷落，这样的民主不是真正的民主。

白皮书还称，好的民主，一定是实现良政善治、推动国家发展的，绝无国家治理“失灵”“失效”，国内问题成堆，民主却是“世界样板”的荒谬现象。

美国下周将以视频形式，召开以意识形态和价值划界的民主峰会，抗衡由中国和俄罗斯主导的威权主义力量。共有110个国家与地区受邀参会，包括亚太地区的日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、台湾等。中国近期也加大力度阐释中国对民主的定义，以及中国式民主的优势，并对美国的民主展开批评，以争夺民主话语权。

中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟今早在白皮书发布会上，抨击美国自诩“民主领袖”，组织和操弄所谓“民主峰会”，实为以民主为幌子，对与其社会制度不同、发展模式不同的国家进行打压遏制，这种假民主之名、行反民主之实的行径，将是人类民主发展史上的笑话，注定是不得人心的。

（联合早报北京特派员杨丹旭）