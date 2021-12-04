【图集】 中老铁路开通运营 发布 / 2021年12月4日 2:04 PM 更新 / 2021年12月4日 3:16 PM 12月3日，中老铁路首发列车抵达中国磨憨站。（新华社） 字体大小: 小 中 大 连接云南昆明和老挝万象、全线采用中国标准的中老铁路，昨天（12月3日）在中国国家主席习近平和老挝国家主席通伦共同见证下，正式通车。 12月3日下午，中共中央总书记、中国国家主席习近平（右上）在北京同老挝人民革命党中央总书记、老挝国家主席通伦通过视频连线共同出席中老铁路通车仪式。（新华社） 中老铁路全线开通运营，中国列车员上车前整理着装。（中新社） 12月2日，老挝总理潘坎、国家副主席巴妮和本通、副总理宋赛等老挝党和国家领导人同民众一起，到中老铁路万象车站参加老挝传统仪式，为中老铁路祈福。（新华社） 列车员迎接首批旅客。（中新社） 列车员迎接首批旅客。（新华社） 身着民族服饰的列车员为旅客带来特色节目。（中新社） 12月3日，老挝中老友好农冰村小学学生乘坐从万象始发的“澜沧号”动车组列车。（新华社） 12月3日，中老铁路全线开通运营，西双版纳傣族自治州举行具有民族特色的欢迎仪式，迎接首批乘坐首发列车的旅客抵达西双版纳景洪市。图为列车员在西双版纳站与当地迎宾合影。（中新社） 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中老铁路 西双版纳 昆明 詹宏志卷入林秉枢争议 辞台总统府国策顾问 海南将对虚拟币“挖矿”收取加价电费