【图集】 中老铁路开通运营

连接云南昆明和老挝万象、全线采用中国标准的中老铁路，昨天（12月3日）在中国国家主席习近平和老挝国家主席通伦共同见证下，正式通车。

12月3日下午，中共中央总书记、中国国家主席习近平（右上）在北京同老挝人民革命党中央总书记、老挝国家主席通伦通过视频连线共同出席中老铁路通车仪式。（新华社）

中老铁路全线开通运营，中国列车员上车前整理着装。（中新社）

12月2日，老挝总理潘坎、国家副主席巴妮和本通、副总理宋赛等老挝党和国家领导人同民众一起，到中老铁路万象车站参加老挝传统仪式，为中老铁路祈福。（新华社）

列车员迎接首批旅客。（中新社）

列车员迎接首批旅客。（新华社）

身着民族服饰的列车员为旅客带来特色节目。（中新社）

12月3日，老挝中老友好农冰村小学学生乘坐从万象始发的“澜沧号”动车组列车。（新华社）