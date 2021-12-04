郑若骅：必须加强《宪法》《基本法》教育

今日是香港“国家宪法日”，香港律政司司长郑若骅发表网志说，《香港国安法》的定立及完善选举制度的决定，充分体现《宪法》规定的国家根本制度及任务，全国上下必须以《宪法》作为根本活动准则，对于维护《宪法》的尊严及保证《宪法》的实施，所有中国人都责无旁贷。

郑若骅说，当香港在国家安全方面出现缺口，面临日趋严峻的局势，而特区的行政立法机关难以在一段可见时间内自行完成维护国家安全有关的立法，全国人大有权有责按照《宪法》和《基本法》从国家层面改善香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，定立《香港国安法》。

她说，邓小平先生在构想“一国两制”时，已指出港人治港的标准必须是以爱国者为主体，为落实“爱国者治港”的准则、有效维护由《宪法》和《基本法》确立的宪制秩序，全国人大根据《宪法》的权力，提出以“决定加修法”的方式来完善香港特区的选举制度，让香港继续保持繁荣和稳定，令“一国两制”得以行稳致远。本月19日的立法会选举，大家必须尽公民责任踊跃投票，选贤任能，同为香港建设未来。

郑若骅还说，为贯彻落实“一国两制”，香港必须加强《宪法》和《基本法》的教育，让社会掌握“一国两制”的精髓，使香港能够在国家政策的发展中发挥独特作用，开拓更美好的将来。《宪法》是《基本法》和“一国两制”的根本，只有加深认识《宪法》，本固才能枝荣。