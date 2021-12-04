郭永航任广州市代市长

广东省会广州市昨天（3日）市委书记、市长双双调整。继中共广东省委常委、广东省常务副省长林克庆出任广州市委书记后，此前担任广东省副省长的郭永航也被任命为广州副市长、代理市长。

《南方日报》客户端昨天报道，中共中央近日批准林克庆任广州市委书记，免去张硕辅的广州市委书记职务，另有任用。

当天晚些时候，广州日报客户端报道，广州市第十五届人大常委会会议表决，接受温国辉辞去广州市人民政府市长职务，任命郭永航为广州市人民政府副市长，决定郭永航为广州市人民政府代理市长。

官方简历显示，郭永航出生于1965年10月，山东济阳人，1989年从武汉大学历史系中国历史专业毕业后，进入深圳市委宣传部工作，后长期在深圳任职，历任广东省深圳市盐田区委书记，深圳市委常委、秘书长，珠海市委书记，横琴粤澳深度合作区管委会副主任、省委横琴工委书记等职。

今年10月，郭永航获任广东省副省长，负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人、医疗保障、妇女儿童方面工作，上月28日刚刚卸任珠海市委书记、常委、委员职务。此次是郭永航三个月内再次履新。

辞去广州市市长职务的温国辉出生于1963年9月，广东揭西人，长期在广东省内任职，历任广东省经贸委副主任、广东省信息产业厅厅长、广东省国资委主任、汕尾市委书记等职，2016年1月升任广东省副省长，广州市委副书记，2月起担任广州市长至此次辞任。