薄熙来夫妇向范承秀献花圈 是否出席告别式引关注

中共开国将领谷景生遗孀范承秀上月23日以99岁高龄在北京病逝，中国独立记者高瑜周四（2日）在推特上发布范承秀家中灵堂照片，显示其女婿、中共重庆市委原书记薄熙来与女儿谷开来及孙子薄瓜瓜合送的花圈，摆放在灵堂正中央。薄熙来夫妇是否能到场参加本月8日举行的告别式再次引发关注。

高瑜发出的这张照片中，一个由白色鲜花围绕红心图案的大花圈摆在范承秀的遗像前，花圈右侧写着“亲爱的妈妈、姥姥，我们永远怀念您”，左侧写有“熙来、丽儿（谷开来原名）、瓜瓜敬挽”。

新华社前驻中东记者唐师曾周四在微博发布讣告称，范承秀的告别式定于本月8日上午9时30分在北京301医院西院告别厅举行，随后在八宝山火化。

谷景生和范承秀育有“五朵金花”，最小的女儿名叫谷开来，也就是薄熙来的妻子。由于薄熙来夫妇均在狱中，是否能到场参加告别式引发关注。

根据此前报道，范承秀曾在2012年5月写过两封书信，显示她对女婿薄熙来的钟爱；其中一封是致信时任中共中央组织部部长李源潮，希望允许她与当时被“双规”的薄熙来见面，并说“在我见马克思之前能见见熙来一面，死而无憾了。”

薄熙来二姐薄洁莹前年12月去世，在北京八宝山革命公墓举行的告别式上，亲友送上的花圈中曾出现薄熙来的名字，当时在现场也特别引人瞩目。