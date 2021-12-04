薄熙来夫妇向范承秀献花圈 是否出席告别式引关注

发布 / 2021年12月4日 2:59 PM

更新 / 2021年12月4日 6:54 PM

范承秀家中灵堂照片显示，其女婿、中共重庆市委原书记薄熙来与女儿谷开来及孙子薄瓜瓜合送的花圈摆放在正中央。（取自推特）
范承秀家中灵堂照片显示，其女婿、中共重庆市委原书记薄熙来与女儿谷开来及孙子薄瓜瓜合送的花圈摆放在正中央。（取自推特）

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中共开国将领谷景生遗孀范承秀上月23日以99岁高龄在北京病逝，中国独立记者高瑜周四（2日）在推特上发布范承秀家中灵堂照片，显示其女婿、中共重庆市委原书记薄熙来与女儿谷开来及孙子薄瓜瓜合送的花圈，摆放在灵堂正中央。薄熙来夫妇是否能到场参加本月8日举行的告别式再次引发关注。

高瑜发出的这张照片中，一个由白色鲜花围绕红心图案的大花圈摆在范承秀的遗像前，花圈右侧写着“亲爱的妈妈、姥姥，我们永远怀念您”，左侧写有“熙来、丽儿（谷开来原名）、瓜瓜敬挽”。

新华社前驻中东记者唐师曾周四在微博发布讣告称，范承秀的告别式定于本月8日上午9时30分在北京301医院西院告别厅举行，随后在八宝山火化。

谷景生和范承秀育有“五朵金花”，最小的女儿名叫谷开来，也就是薄熙来的妻子。由于薄熙来夫妇均在狱中，是否能到场参加告别式引发关注。

根据此前报道，范承秀曾在2012年5月写过两封书信，显示她对女婿薄熙来的钟爱；其中一封是致信时任中共中央组织部部长李源潮，希望允许她与当时被“双规”的薄熙来见面，并说“在我见马克思之前能见见熙来一面，死而无憾了。”

薄熙来二姐薄洁莹前年12月去世，在北京八宝山革命公墓举行的告别式上，亲友送上的花圈中曾出现薄熙来的名字，当时在现场也特别引人瞩目。

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