郭台铭称“虚拟货币是假议题”后修正：主流金融无法去中心化

鸿海创办人郭台铭今天在活动中受访时说，“货币永远不可能去中心化，那中央银行都不要开了，虚拟货币是一个假议题，只有地下经济会用虚拟货币。”但会后他即在面簿上发声明说，上述说法不完整，“假议题”说法过度。他补充解释说，主流货币金融将无法去中心化，部分虚拟货币会形成一种资产形式，但全球金融是无法被去中心化的方式取代。

根据联合报报道，郭台铭今天上午到“2021台湾医疗科技展”，参观他所投资的生技新创公司富佳生技，针对元宇宙、虚拟货币成为近来市场最关注的话题，郭台铭在受访时发表了前述看法。

郭台铭表示自己关注到了元宇宙的发展，但针对虚拟货币部分，他认为“货币永远不可能去中心化”。但是，“去中心化”这个概念运用在工业生产、健康资讯上，仍然相当重要，他说：“实体经济像工业生产、健康这些资讯，自己一定要掌握，这当然要去中心化。”

不过，郭台铭会后即在个人面簿上声明指出，有关虚拟货币的议题，现场说法不完整，为避免误会，特此完整补充说明。

郭台铭说，元宇宙概念还需要5至10年，甚至更长时间的落实，相关应用仍有很长的路要走，发展的过程的确有很多研发商机，但过度吹捧在应用端，由于消费者体验仍有很大的改善空间，所以谈应用爆发目前并不实际。

他还说，虚拟货币市场良莠不齐，仍有极大的投机性，虚拟货币与NFT等提供虚拟世界的交易供需，但下一步还需要和实体世界、实体经济有结合面，才能真正成为融入大众的生活，目前很多人问怎么看待虚拟货币对整体经济与工商业发展，他认为“还不足成为议题”，但“假议题”是过度的说法，在此修正。

最后，关于提到货币永远无法去中心化的说法，郭台铭认为，“主流货币金融将无法去中心化，部分虚拟货币会形成一种资产形式，但全球金融是无法被去中心化的方式取代”。