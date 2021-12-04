中国证监会副主席：已组织研究完善独董制度

号称中国A股“史上最大财务造假案”的康美药业案上月判决，五名独立董事被判巨额连带赔偿责任，为A股市场首次。中国证监会副主席王建军今天（4日）对此回应说，康美案的判决有重大标志性意义，证监会已组织专门力量研究完善独立董事制度。

广州中院上月12日一审判决，康美药业及相关责任人赔偿5.2万名投资者24.59亿元（人民币，下同，约5.29亿新元），标志着中国资本市场特别代表人诉讼制度成功落地实施。

据界面新闻报道，王建军今天在国际金融论坛（IFF）第18届全球年会上公开回应独董制度时说，康美特别代表人诉讼案的判决具有重大标志性意义，“社会各方一致认为，这是落实新《证券法》和《关于依法从严打击证券违法活动意见》的开创性举措，是我国资本市场历史上具有划时代意义的里程碑事件。”

这是王建军自10月25日升任证监会副主席以来，首次公开发表讲话。

王建军认为，康美案的意义主要包含三个方面，一是宣告了欺诈发行违法成本过低的时代一去不复返，二是昭示了对上市公司、中介机构的责任追究动真招，三是彰显了监管的人民性，彰显了监管维护投资者合法权益是严肃的、认真的。

他指出，应全面、客观看待上市公司独立董事制度，上市公司董事会主要是负责公司经营战略等重大事项，上市公司设独立董事是《公司法》规定的治理要求。自2001年中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以来，独立董事已成为上市公司完善治理结构、促进规范运作、保护中小投资者权益的重要一环，成为上市公司治理区别于非上市公司的显著标志。

他还说，中国证监会高度重视市场各方对完善独立董事制度的意见建议，已组织专门力量进行研究，将充分倾听各方意见，与相关部门积极沟通、推动系统完善，进一步明晰独立董事权责边界，加强履职保障、完善责任机制，支持和督促独立董事切实履行诚信勤勉义务，努力形成各方归位尽责、市场约束有效的制度环境和良好生态。

另据星岛日报昨天报道，康美案一审判决后，独董一夜间成为中国高风险职业，多家上市公司接连披露独董去职的消息，至11月底已有43名独董辞职。

另外，康美案还推动了“董责险”热卖，“董责险”保额大幅提高，从过去不到5000万元的保障额度，提升至5000万至一亿元。