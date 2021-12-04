研究：今年中国仍将成全球经济增长最大贡献国

最新研究报道预计，全球经济规模应能在2021年底恢复到2019年疫情前水平，中国仍将成为全球经济增长最大贡献国。

据中新社报道，《国际金融论坛2021年全球金融与发展报告》今天（4日）在广州举行的国际金融论坛第18届全球年会期间发布。

报告称，尽管势头有所缓和，但全球经济持续复苏。目前被广为接受的市场预期是，2021年全球经济将增长约5.9%。发达经济体将增长5.2%，对全球增长贡献为37%；发展中经济体将增长6.4%，贡献63%。

从各国看，中国仍将以26.3%的占比成为全球经济增长的最大贡献国，其次是美国和印度，分别为16.7%和11%。

报告预计，到2022年，全球复苏将继续推进。财政和货币政策将继续支持经济复苏——尽管考虑到财政可持续性和通胀压力，支持力度将会有所下降。随着基数效应减弱，全球经济在2022年预计将增长4.7%，其中发达经济体增长4.2%，发展中经济体增长5%。

报告同时提醒，上述展望亦存在下行风险。其中，最大风险是由疫苗接种进展缓慢或新变异毒株出现所导致的疫情大规模卷土重来。此外，宏观经济和金融系统的不稳定亦可能阻碍经济复苏。更高、更持久的通胀或引起发达经济体对其货币政策的突然调整，进而导致资产价格大幅回调、资本从新兴市场流出以及汇率波动。