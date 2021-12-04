当当解释《香菇栽培书》售价比定价高近70倍：绝版书

西安一市民上周（26日）在当当App上以折后价210元（人民币，下同，约45.2新元）的价格购买了一本中原农民出版社出版的《香菇栽培技术》，但拿到手后发现书本非常薄，且定价只有3.6元。当当网方面解释称，该市民购买的这本书是绝版书，售价会高于定价，商家此前也说明了情况。

根据华商报报道，西安市民谢女士最近有投资香菇栽培的计划，在搜集资料时，发现有书本推荐《香菇栽培技术》，于是她在当当App上找到并下单购买，售价669元，打折后是210元。

谢女士说，下单后，她接到当当客服的电话，称这本书只剩最后一套了，九成新。客服当时还说这本书是绝版，之后还会升值，她买了就是赚到了，但并未告知这本书的实际价格。“我想着买书也是学知识，新旧都无所谓，就同意发货了”谢女士说。

谢女士周四收到快递后却发现这本书很薄，“我以为会是厚厚的一本或一套，没想到非常薄，只有几十页，定价只有3.6元。”

随后谢女士联系客服，客服说已经告知书有折旧，关于价格的问题他们不管。谢女士通过12315平台投诉，客服之后回电话称可以申请退款。谢女士认为，客服一直都没有解释为什么会出现价格不符的情况，感觉这就是欺诈。

据报道，谢女士购买的《香菇栽培技术》封面有明显折损痕迹，实际页数为83页，书背面的定价为3.6元。售卖这本书的商家为“华峰图书专营店”，标称本店热销榜第一的就是《香菇栽培技术》，售价210元，商品界面中的定价为669元。

当当客服昨天接受询问时解释说，谢女士购买的这本书是绝版书，售价会高于定价，商家也说明了情况。

报道指出，在当当网站上查询到该书店，其仍在出售《香菇栽培技术》，在商品详情中说明了请注意图书售价与定价，绝版书属于特殊商品，因受采购成本限制高于定价销售。

不过，在当当App和当当微信小程序上搜索该书店，其销售的《香菇栽培技术》商品详情界面只说明了书的基本信息和内容介绍，并未说明是绝版书，也没有提醒消费者注意售价和定价的信息。

对于谢女士遇到的问题，网民看法不一。有网民认为，绝版书溢价很正常，几毛钱的书有可能卖几千，主要看消费者个人意愿，只要商家说明了情况就好。不过，也有网民认为，这种书不是古籍善本，作为传授栽栽培技术知识，越旧越不值钱。