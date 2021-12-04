骆惠宁：不尊重共产党领导即否定宪制根基

香港中联办主任骆惠宁今天说，维护特别行政区宪制秩序，就须尊重及维护中国共产党的领导地位；不承认宪法在香港特别行政区的至高地位、不尊重中国共产党领导，就是“忘了香港特别行政区是怎样来的”，实际上就是否定“一国两制”的宪制根基。

根据《星岛日报》报道，骆惠宁是在香港政府及中联办合办的主题为宪法与“一国两制”的“国家宪法日”网上座谈会上致辞时作出以上表述。骆惠宁解释，宪法是国家的根本法，在全国范围内具有最高法律地位及最高法律效力，没有宪法授权，便没有香港特别行政区、香港《基本法》及“一国两制”方针的具体化、法律化及制度化，以及香港回归时的平稳过渡和政权顺利交接，宪法和《基本法》共同构成特别行政区的宪制基础。

骆惠宁还说，今年是中国共产党成立100周年，共产党作为中国及中国特色社会主义事业的领导核心力量，是历史及人民的选择，亦是宪法的明确规定。他认为“根深才能叶茂”，只有牢固树立宪法意识，坚决捍卫宪法权威，“一国两制”实践才能保持正确方向。

香港行政长官林郑月娥也参加了这场座谈会。她在致辞时说，中央根据《宪法》赋予权力分别于去年6月和今年3月颁布及实施《香港国安法》，和完善特区选举制度落实“爱国者治港”，都是中央完善“一国两制”制度体系，为香港解决问题的重大举措，体现对“一国两制”初心的坚持，林郑强调，任何诬蔑中央这两大举措是破坏“一国两制”，都是无稽之谈，都会不攻自破。

