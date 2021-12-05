习近平：坚持中国宗教中国化方向

中共总书记习近平强调，必须坚持中国宗教中国化方向，以及把广大信教群众团结在党和政府周围等，他并说，要加强互联网宗教事务管理，切实解决影响中国宗教健康传承的突出问题。

据新华社报道，中国全国宗教工作会议12月3日至4日在北京召开，习近平出席会议并发表讲话。

习近平首先在讲话中指出，中共十八大以来，中共中央高度重视宗教工作。宗教界人士和信教群众尊法学法守法用法意识不断增强，推进中国宗教中国化逐步深入。

习近平强调，必须深刻认识做好宗教工作在党和国家工作全局中的重要性，必须坚持中国宗教中国化方向，必须坚持把广大信教群众团结在党和政府周围，必须构建积极健康的宗教关系。

他并说，要完整、准确、全面贯彻党的宗教信仰自由政策，尊重群众宗教信仰，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。党的宗教工作的本质是群众工作。信教群众和不信教群众在政治上经济上的根本利益是一致的，都是党执政的群众基础。

习近平表示，要深入推进中国宗教中国化，引导和支持中国宗教以社会主义核心价值观为引领；同时，要坚持总体国家安全观，坚持独立自主自办原则，统筹推进相关工作。要加强互联网宗教事务管理。要切实解决影响中国宗教健康传承的突出问题。

习近平也提到，要培养一支精通马克思主义宗教观、熟悉宗教工作、善于做信教群众工作的党政干部队伍，让他们深入学习马克思主义宗教观、党的宗教工作理论和方针政策、宗教知识，不断提升导的能力。要培养一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教界代表人士队伍。

据报道，这场会议由中国总理李克强主持，中共政治局常委栗战书、王沪宁、赵乐际、韩正出席，汪洋作总结讲话。