黄奇帆：内循环不是“内卷”

重庆市原市长黄奇帆说，以内循环为主的中国新发展格局，不是“内卷”“躺平”，而是更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。

综合《新京报》、第一财经报道，在昨天举办的国际金融论坛（IFF）全球年会上，也是IFF学术委员会主席、复旦大学特聘教授的黄奇帆在演讲中作出上述表示。

黄奇帆认为，新发展格局中以内循环为主，至少意味着未来经济运行将会有几个新特征，包括中国将形成更具韧性、更有质量效益和更加安全的工业体系。

他指出，虽然中国现有工业体系门类齐全，但实际上存在着几个问题：很多产品处于低端低质、高端高质的交手，关键技术和零部件被“卡脖子”；同质化竞争严重，产业内分工不足，对细分市场的开放严重不足；能源资源部分粮食产品进口依赖度过高，总体成本居高不下，能源安全、粮食安全存在隐患。

“在内循环条件下这些短板都会被一一弥补。”黄奇帆说，通过扩链、补链、强链形成具有全球竞争力的产业链集群，比如，粤港澳大湾区、京津冀、长三角和成渝双城经济圈，将形成一批空间下高度集聚、上下游紧密协同、供应链节约高效、规模达万亿级的具有全球经济力的产业链集群。在这个过程中，头部企业要占据产业链供应链的关键环节，同时，中小企业要致力于专精特新。

黄奇帆也说，中国的外贸依存度，也就是外贸进出口总额与国内生产总值的比例，由过去的60%以上下降到目前30%多一点；这显示，中国经济增长越来越多依靠国内消费和投资。

黄奇帆并强调，未来随着中等收入人群进一步增加，中国超大规模市场的优势将进一步凸显。过去靠国际市场外循环来拉动中国经济的格局，将逐步转变为由中国自身超大规模市场的多层次、多样性的消费牵引内循环、促进双循环的新格局，外贸依存度将逐步降到25%左右，经济运行将更多的依赖内循环和国内市场。