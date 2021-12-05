王毅：中马是相互信任的好邻居

中国国务委员兼外长王毅昨天说，中国和马来西亚是相互信任的好邻居，合作共赢的好伙伴，他并提到，推动中马全面战略伙伴关系在后疫情时期再上新台阶。

据中国外交部官网发出的新闻稿，王毅昨天在浙江安吉同马来西亚外长赛富丁共同主持中国－马来西亚合作高级别委员会首次会议。

王毅表示，中马是相互信任的好邻居，合作共赢的好伙伴。近年来，两国关系在携手抗疫、共促复苏中持续深化、不断升华。中国国家主席习近平不久前和马来西亚首相依斯迈沙比里等亚细安国家领导人共同出席中国亚细安建立对话关系30周年纪念峰会，宣布建立中国亚细安全面战略伙伴关系，确立了双方关系史上新的里程碑。

王毅接着说，在此背景下，中马合作高级别委员会召开首次会议恰逢其时。他强调，双方要充分发挥这一机制平台作用，持续深化战略互信，统筹规划各领域合作，以实际行动落实好中国亚细安纪念峰会重要成果，推动中马全面战略伙伴关系在后疫情时期再上新台阶。

根据新闻稿，双方一致同意打造后疫情时期更为坚实的中马全面战略伙伴关系，并就下阶段重点合作达成广泛共识：

一是密切战略沟通，深化政治互信。保持高层交往，及时就重大问题协调合作，维护两国共同利益；二是续推抗疫合作，共铸健康之盾；三是深化共建“一带一路”，加快经济复苏。加紧编制合作规划，以“两国双园”项目十周年为契机、打造经贸创新发展示范园区、“一带一路”产能合作高质量示范区；

四是聚焦共同发展，推动全球发展倡议；五是丰富人文交流，促进民心相通；六是引领东亚合作，维护地区和平。落实好中国亚细安纪念峰会各项成果共识，及时升级全面战略伙伴关系发展规划，深化区域经济一体化，加快推进《南中国海行为准则》磋商。