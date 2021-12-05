退市担忧重创中概股 市值蒸发超过1兆美元

在美上市中资股2021年的暴跌行情已经导致他们的市值自2月以来累计蒸发超过1兆美元（约1兆3725亿新元），并且还没有缓解迹象，因为中美两国的监管部门都在继续给这些公司施压。

据彭博社报道，跟踪中概股的纳斯达克金龙中国指数周五下挫9.1%，为2008年以来最大跌幅。之前，中国网约车巨头“滴滴出行”表示计划将美国存托股票从纽约证券交易所退市。美国股市大盘周五也下跌，其中科技股领跌。

6月底刚在美国IPO融资44亿美元的滴滴准备退市，标志着一个巨大的逆转，也给其他在美上市中国公司的前景增添了更多不确定性。滴滴股价周五下跌23%，创历史新低，较14美元的发行价下跌超过50%。

“这意味着中国公司正在按照要求准备从美国交易所退市”，Cowen & Co.分析师Jaret Seiberg在一份报告中写道。“我们不相信，（美国）国会或美国证券交易委员会(SEC)会觉得为了让中国公司在美国上市，值得牺牲审计检查权。”

SEC周四宣布，在美国证券交易所上市的中国公司必须披露是否由政府实体拥有或控制，并提供审计检查证据。根据这项规定，200多家公司如未能合规，可能会被美国证交所摘牌。

另一方面，中概股今年大跌，也让投资者损失惨重。从2月份的历史高点至今，金龙中国指数95只成份股的总市值在九个多月时间里累计跌去逾1兆1000亿美元。其中，阿里巴巴市值损失约4300亿美元，降幅接近60%。

虽然中概股今年重挫，但由对华销售占比最高的公司组成的一个全球指数却给投资者带来回报。彭博汇总的数据显示，MSCI世界中国概念指数今年上涨约9%，跑赢金龙中国指数逾50个百分点，为至少2003年以来最大幅度。