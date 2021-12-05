花旗集团申请中国证券业务牌照

一位知情人士透露，花旗集团已在华申请证券牌照，这家纽约银行巨头希望在这个全球第二大经济体拓展业务。

《华尔街日报》引述这名知情人士透露，花旗最近向中国证监会提交了申请。该知情人士也说，花旗还计划未来几个月内申请期货牌照，并打算未来两年在中国大陆招聘约100人，支持在华业务扩张。

获得自己的证券牌照后，花旗将能够承销人民币计价股票和债券发行交易，并处理这些证券的交易。

花旗加入跨国银行在中国设立全资控股业务的热潮。此前在华盛顿和北京方面于2020年初签署贸易协议后，已实施多年的券商外资股比限制被取消。中国目前允许外国金融机构建立从事证券、期货和资产管理的全资子公司。

据《华尔街日报》报道，摩根大通公司和高盛集团此前都已获准通过悉数收购中国合作伙伴手中的持股来全资控股其在华证券业务。摩根士丹利、瑞士信贷和瑞银集团也获得了其在华证券业务的多数股权。

花旗在申请中国证券业务牌照的道路上经历过一些曲折。早在2012年，花旗与总部位于上海的东方证券成立了一家证券合资公司，花旗持有该合资公司少数股权。

后来，花旗希望这个中国合资伙伴同意一项交易，让花旗取得该合资公司的控制权，但对方没有答应，于是花旗退出了该合资项目。2019年，双方同意由东方证券收购花旗所持东方花旗证券有限公司33.33%的权益。

2020年9月，花旗集团成为首家在中国获得国内基金托管牌照的美国银行。据知情人士称，该托管业务将使花旗能够为中国的资产管理客户提供服务，在完成当地基础设施和系统建设后，预计该业务将于今年年底投入运营。

今年10月，花旗宣布与中国广发银行建立战略合作伙伴关系，在“跨境理财通”项目下提供跨境理财服务。这项安排让广东省九个城市的大陆投资者可以购买邻近的香港和澳门的投资产品，与此同时，香港和澳门的散户投资者将能够购买中国大陆的投资产品。

在与总部设在广州的广发银行建立合作关系之前，今年年初花旗已退出大部分亚洲零售银行业务，同时抓住该地区高净值客户不断增加的势头，扩大针对这个客户群的理财业务。花旗的退出行动涉及中国、印度、韩国和澳大利亚市场。花旗2007年开始在中国设立分支机构。花旗的两个财富管理中心香港和新加坡将继续承接零售银行业务。

这些动作都是花旗首席执行官Jane Fraser领导的一系列业务调整计划的一部分。

花旗计划在香港和新加坡招聘1100名私人银行家和客户经理，以及1200名技术和运营人员，目标是到2025年将其管理的亚洲客户资产规模增加到4500亿美元。